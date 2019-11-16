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كُتّاب وآراء
مصرع شاب في حادث مروري على الطريق السيار
أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم السبت، بإجراء فحص ومعاينة على جثة شاب عشريني لقي مصرعه في حادثة سير، بعدما صدمته سيارة خفيفة على مستوى الطريق السيار الرابطة بين مراكش وسطات، ضمن النفوذ الترابي لقيادة أولاد بوزيري بـ"عاصمة الشاوية".
الهالك "م، ط"، المزداد سنة 1993 بالقصر الكبير، كان على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من مراكش ومتجهة نحو الدار البيضاء، وبعد توقّف المركبة نزل منها؛ إلا أن إحدى السيارات صدمته ليفارق الحياة.
وانتقلت إلى مكان وقوع الحادثة عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات سرية سطات، حيث قامت بمعاينة الحادث المميت، والإشراف على نقل الجثة نحو مستودع الأموات بمستشفى سطات، قصد الفحص والمعاينة من قبل طبيب قسم التشريح؛ لفائدة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.