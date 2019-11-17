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كُتّاب وآراء
نصاب بطريقة "السماوي" يقع في قبضة الأمنيّين
تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمريرت، في إقليم خنيفرة، من القبض على شخص مبحوث عنه في قضايا النصب والاحتيال.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، من مصادر مطلعة، فإن المتهم يستخدم "طريقة السماوي" للإطاحة بضحاياه، وله سوابق عدلية في القضايا ذاتها.
وجاء اعتقال المعني بالأمر بعد رصده من طرف الفرقة المحلية للشرطة القضائية؛ قبل أن تلقي عليه القبض متلبسا بممارسة طقوس "السماوي" على أحد الأشخاص بالسوق الأسبوعي لمدينة مرير.
وجاء توقيف المبحوث عنه في إطار الحملة التي تباشرها الشرطة القضائية بمريرت لتنفيذ خطة أمنية استباقية للتصدي لمختلف مظاهر الجريمة وتجفيف منابعها.