24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الضربات الجوية الإسرائيلية تزعزع تهدئة هشة بغزة (5.00)

  2. حكومة الكوارث (5.00)

  3. القوات المسلحة الملكية تحتفي بأبطال العالم في الرياضات العسكرية (5.00)

  4. الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)

  5. مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة

هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة

هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة
محمد ايت حساين
الأحد 17 نونبر 2019 - 11:29

سجلت المراصد العالمية لرصد الزلازل، اليوم الأحد، هزات أرضية خفيفة بعدد من أقاليم المملكة المغربية دون أن تخلف أي أضرار مادية أو بشرية.

مصادر هسبريس،أوضحت أن هذه الهزات الأرضية همت أقاليم ميدلت وفاس والرشيدية، ووجدة وبوعرفة، وتنغير وزاكورة، ومناطق تالسينت وبوذنيب.

وذكرت ذات المصادر أن هذه الهزات الأرضية، التي شهدتها عدة جهات في المغرب، لم تتجاوز في الغالب درجتين على سلم ريشتر، مما حال دون وقوع أية أضرار.

أما المعهد الوطني للجيوفيزياء فقد كشف أن أقوى ارتجاج كان في إقليم ميدلت، وقد وصلت حدته إلى 5,3 درجات على سلم ريشتر.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذه الارتجاجات رصدت، أيضا، بضواحي الرباط ووتاهلة، وذلك حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح هذا اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.