هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة

محمد ايت حساين

سجلت المراصد العالمية لرصد الزلازل، اليوم الأحد، هزات أرضية خفيفة بعدد من أقاليم المملكة المغربية دون أن تخلف أي أضرار مادية أو بشرية.

مصادر هسبريس،أوضحت أن هذه الهزات الأرضية همت أقاليم ميدلت وفاس والرشيدية، ووجدة وبوعرفة، وتنغير وزاكورة، ومناطق تالسينت وبوذنيب.

وذكرت ذات المصادر أن هذه الهزات الأرضية، التي شهدتها عدة جهات في المغرب، لم تتجاوز في الغالب درجتين على سلم ريشتر، مما حال دون وقوع أية أضرار.

أما المعهد الوطني للجيوفيزياء فقد كشف أن أقوى ارتجاج كان في إقليم ميدلت، وقد وصلت حدته إلى 5,3 درجات على سلم ريشتر.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذه الارتجاجات رصدت، أيضا، بضواحي الرباط ووتاهلة، وذلك حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح هذا اليوم.