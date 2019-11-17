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كُتّاب وآراء
التحقيق مع مقدم شرطة من أجل السرقة في تطوان
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان باشرت بحثا قضائيا للتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن الشرطي المشتبه فيه، وهو برتبة مقدم شرطة يعمل بالحراسة بغرفة الأمان بولاية تطوان، كان موضوع شكاية حول السرقة من طرف شخص موضوع تحت تدبير الحراسة النظرية، اتهمه بتجريده من مبلغ مالي خلال فترة الإيداع.
وتم الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي المنجز في هذه القضية؛ وذلك بعدما وثقت عملية استقراء كاميرات المراقبة بغرف الأمان تورط المعني بالأمر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما تم، وفق البلاغ الصادر عن المديرية العامة، استرجاع جزء من المبلغ المسروق بعد عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية.
وأصدرت المديرية قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى ترتيب الإجراءات والجزاءات التأديبية اللازمة.