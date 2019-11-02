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الرئيسية | حوادث | توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط

توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط

توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط
هسبريس من الرباط
الأحد 17 نونبر 2019 - 15:05

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية الرابعة بالرباط من توقيف دركيين في حالة سكر متقدمة وبحوزتهما كميات من الكوكايين معدة للترويج والاستهلاك.

وعن تفاصيل العملية، أوردت مصادر هسبريس أن عراكا بواسطة السلاح الأبيض نشب بين الدركيين على مستوى "ديور الجامع" بالرباط، اليوم الأحد، حيث تدخلت فرقة للدراجين تبين لها بعد التأكد من هوية المعنيين بالأمر أنهما يشتغلان في جهاز الدرك الملكي.

وبعد مباشرة تفتيش ذاتي للموقوفين، تورد المصادر ذاتها، كشفت حيازتهما 14 كبسولة من مخدر الكوكايين، ليتم نقلهما على الفور إلى مقر الدائرة الأمنية لتعميق البحث معهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اوفوس الأحد 17 نونبر 2019 - 15:16
الفقيه اللي تسناو شفاعتو ادخل لجامع بلغتو
حسبي الله ونعم الوكيل من هؤلاء الرعاع.
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2 - خليلوفيتش الأحد 17 نونبر 2019 - 15:20
تبارك الله على الجيل الجديد من رجال الدرك يجب إعادة النظر في طريقة إختيار رجال الدرك لحقاش هاد الجيل الجديد من الشوفة الأولى ما كايناش ديك الشوفة إللي كانت معروفة على رجال الدرك ديال بصح.
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22
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