توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية الرابعة بالرباط من توقيف دركيين في حالة سكر متقدمة وبحوزتهما كميات من الكوكايين معدة للترويج والاستهلاك.

وعن تفاصيل العملية، أوردت مصادر هسبريس أن عراكا بواسطة السلاح الأبيض نشب بين الدركيين على مستوى "ديور الجامع" بالرباط، اليوم الأحد، حيث تدخلت فرقة للدراجين تبين لها بعد التأكد من هوية المعنيين بالأمر أنهما يشتغلان في جهاز الدرك الملكي.

وبعد مباشرة تفتيش ذاتي للموقوفين، تورد المصادر ذاتها، كشفت حيازتهما 14 كبسولة من مخدر الكوكايين، ليتم نقلهما على الفور إلى مقر الدائرة الأمنية لتعميق البحث معهما.