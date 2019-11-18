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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحبط تهريب هواتف نقالة بـ "باب فرخانة"

الجمارك تحبط تهريب هواتف نقالة بـ "باب فرخانة"

الجمارك تحبط تهريب هواتف نقالة بـ "باب فرخانة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 نونبر 2019 - 01:30

أحبطت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب فرخانة" محاولة تهريب عدد كبير من الهواتف النقالة داخل سيارة نفعية مرقمة بإسبانيا.

مصدر هسبريس أورد أن تفتيش السيارة مكن من العثور على 77 هاتفا من النوع الممتاز، بقيمة 30 مليون سنتيم، كانت مخبأة بعناية داخل تجويفات بالسيارة.

وأضاف المصدر ذاته أن سائق السيارة مغربي مقيم بمليلية، تم تسليمه لفرقة الشرطة القضائية بالناظور للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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