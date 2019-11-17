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كُتّاب وآراء
أربعيني يُنهي حياته شنقا بحبل ضواحي اشتوكة
أقدم شخص، عمره 45 سنة، اليوم، على وضع حد لحياته شنقا بحي النية بجماعة آيت اعميرة بضواحي اشتوكة آيت باها.
وقال شهود عيان إن السلطات المحلية وعناصر الدرك بالمركز الترابي لآيت اعميرة انتقلتا إلى مكان الحادث إثر إخبارهما بالواقعة، مضيفين أن عناصر الدرك أجرت المعاينات الأولية للجثة، التي كانت معلقة بحبل وسط منزل الضحية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم ترجيح فرضية الانتحار.
وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، تم نقل جثة الضحية، وهو مطلق وأب لأربعة أبناء، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.