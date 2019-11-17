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الرئيسية | حوادث | أربعيني يُنهي حياته شنقا بحبل ضواحي اشتوكة

أربعيني يُنهي حياته شنقا بحبل ضواحي اشتوكة

أربعيني يُنهي حياته شنقا بحبل ضواحي اشتوكة
هسبريس من اشتوكة أيت باها
الأحد 17 نونبر 2019 - 21:26

أقدم شخص، عمره 45 سنة، اليوم، على وضع حد لحياته شنقا بحي النية بجماعة آيت اعميرة بضواحي اشتوكة آيت باها.

وقال شهود عيان إن السلطات المحلية وعناصر الدرك بالمركز الترابي لآيت اعميرة انتقلتا إلى مكان الحادث إثر إخبارهما بالواقعة، مضيفين أن عناصر الدرك أجرت المعاينات الأولية للجثة، التي كانت معلقة بحبل وسط منزل الضحية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم ترجيح فرضية الانتحار.

وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، تم نقل جثة الضحية، وهو مطلق وأب لأربعة أبناء، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - صاحب القلم الأحمر الأحد 17 نونبر 2019 - 21:57
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه الفقر والجهل والمرض النفسي هذه هي ابرز أسباب الإنتحار في بلدي العزيز
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