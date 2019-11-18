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كُتّاب وآراء
الوقاية المدنية تنتشل جثةَ سيدة من قعر بئر بتنغير
انتشلت عناصر الوقاية المدنية بمدينة تنغير، مساء الأحد، جثةَ أربعينيةٍ من قعر بئر توجد داخل منزل أسرة الضحية بمركز المدينة، وهي في بداية التحلل.
وإثر إشعارها بالواقعة انتقلت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بتنغير والسلطة المحلية إلى مكان الحادث، فيما قامت عناصر الوقاية المدنية بإخراج جثة الهالكة من قعر البئر، ونقلها إلى المستشفى المحلي في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة في الموضوع.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية، التي تبلغ من العمر 42 سنة، وقعت في البئر، التي توجد داخل منزل أسرتها، لأسباب لا تزال مجهولة، مشيرة إلى أن الضحية كانت تعالج من مرض نفسي.
ويحتمل، وفق مصادر الجريدة الالكترونية هسبريس، أن تكون الجثة ظلت في قعر البئر يومين أو ثلاثة أيام.
وفتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا حول ظروف الوفاة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.