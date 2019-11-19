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الرئيسية | حوادث | جثة معلقة لعشريني تستنفر السلطات بإقليم وزان

جثة معلقة لعشريني تستنفر السلطات بإقليم وزان

جثة معلقة لعشريني تستنفر السلطات بإقليم وزان
هسبريس من وزان
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 07:35

عثر على جثة شاب عشريني معلقة بشجرة زيتون بدوار بني كولش، التابع ترابيا لجماعة بوقرة بإقليم وزان، الإثنين، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية الذي يبلغ حوالي 22 سنة، وجد جثة هامدة معلقة إلى غصن شجرة غير بعيد عن منزل والديه، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع من أجل جمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن جثة الهالك وجدت معلقة ومربوطة إلى شجرة زيتون بالدوار سالف الذكر، وقد جرى توجيهها صوب مستودع الأموات بشفشاون قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو للتشريح الطبي من أجل الكشف على الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية وزان.

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