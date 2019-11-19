24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطريق إلى فلسطين
- صحة المغاربة .. هذه أكثر المواد "المغشوشة" في الأسواق بـ2019
- "الخضر" يُقاربون المشاركة السياسية للنساء والشباب
- السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية
- من حصة الاجتماعيات إلى العالم الآخر
السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية (5.00)
- مرشح رئاسي: مداخيل المغرب من "الحشيش" تُعادل بترول الجزائر - (184)
- الرباح يشْكو عرقلة مفسدين وظالمين لـ"الإصلاحات الكبرى" بالمملكة - (95)
- أوجار يرد على مضيان: التراشق يسيء إلى صورة الأحزاب السياسية - (85)
- زواج "الكونطرا" .. هكذا يتم التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة - (84)
- تقنية "الفار" تمنح فريق "الطاس" أول لقب في تاريخ "كأس العرش" - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جثة معلقة لعشريني تستنفر السلطات بإقليم وزان
عثر على جثة شاب عشريني معلقة بشجرة زيتون بدوار بني كولش، التابع ترابيا لجماعة بوقرة بإقليم وزان، الإثنين، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.
وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية الذي يبلغ حوالي 22 سنة، وجد جثة هامدة معلقة إلى غصن شجرة غير بعيد عن منزل والديه، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع من أجل جمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن جثة الهالك وجدت معلقة ومربوطة إلى شجرة زيتون بالدوار سالف الذكر، وقد جرى توجيهها صوب مستودع الأموات بشفشاون قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو للتشريح الطبي من أجل الكشف على الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية وزان.