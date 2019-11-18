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الرئيسية | حوادث | الأمن: اتهامات لمسؤولين وموظفين "ادعاءات كيدية"

الأمن: اتهامات لمسؤولين وموظفين "ادعاءات كيدية"

الأمن: اتهامات لمسؤولين وموظفين "ادعاءات كيدية"
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 نونبر 2019 - 17:30

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها اطلعت على مجموعة من الأشرطة والتسجيلات المنشورة على موقع "يوتيوب" على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها شخص يسمى نبيل الشعايبي، ينسب فيها مجموعة من الاتهامات لمسؤولين أمنيين ولموظفين في عدة قطاعات عامة وخاصة.

وأكدت المديرية العامة، في بلاغ لها تنويرا للرأي العام الوطني، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا، فثبت لها أن تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأدين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية.

وأضاف البلاغ أن عمليات تنقيط المعني بالأمر بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، توضح أنه يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية، تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "نظرا لكون المعني بالأمر يوجد حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني، فقد قام المكتب المركزي الوطني (BCN) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بنشر الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف النيابة العامة، حيث تم تعميمه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وكذا في قواعد معطيات الدول الأجنبية التي يحتمل تواجده بها".

وبعدما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بشكل جدي مع مزاعم المعني بالأمر المنشورة في جميع التسجيلات السابقة، والتي تبين أنها عارية من الصحة وتنطلق من خلفيات كيدية، شددت على أن بحثا قضائيا يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الشريطين الأخيرين. كما أعلنت في المقابل أنها ستتابع إجراءات التنسيق الدولي من أجل ضبط المعني بالأمر على ذمة مسطرة التسليم، وذلك للبحث معه حول الجرائم المنسوبة إليه في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - HASSAN الاثنين 18 نونبر 2019 - 17:49
بما انه موضوع عدة مذكرات البحث على الصعيد الوطنى وذو سوابق قضائية . كيف حصل على جواز السفر وكيف غادر البلاد
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2 - Kamal الاثنين 18 نونبر 2019 - 17:52
بما أنه ليس هناك قضاء مستقل, فكيف يمكن أن نعرف أن المديرية العامة للأمن الوطني تقول الحقيقة. يجب أن تكون هناك لجنة مستقلة للنضر في هاته القضايا خصوصا و نحن نعلم أن المخزن يريد تكميم الأفواه لأن كثيرا من المغاربة أصبحوا يفضحون الفساد في مواقع التواصل الإجتماعي.
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