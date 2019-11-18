24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية (5.00)

  2. جامعة المكسيك تخصص كرسيا استثنائيا للمرنيسي (5.00)

  3. إناث الجيش يحرزن كأس العرش الـ7 على التوالي (5.00)

  4. ثعبان الفساد (5.00)

  5. أوجار: "الإنجازات لم تصل جميع المواطنين المغاربة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن المغربي يستعد لتسليم سنغالي إلى موريتانيا

الأمن المغربي يستعد لتسليم سنغالي إلى موريتانيا

الأمن المغربي يستعد لتسليم سنغالي إلى موريتانيا
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:15

أوقفت عناصر الأمن الوطني المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الأحد، مواطنا سنغاليا يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الموريتانية من أجل تنفيذ حكم قضائي.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله، أنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادما من إيطاليا.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات التوقيف، بعدما أوضحت عملية التنقيط أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بعد إدانته في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وتم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية الموريتانية بواقعة توقيف المشتبه فيه.

و"يأتي توقيف المعني بالأمر في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتقوية تدابير المراقبة الأمنية في المعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار حرصها الراسخ على تدعيم آليات التعاون الأمني الدولي الرامية إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، يقول البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - نصراوي الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:24
كيف لم يتم القبض عليه من طرف الامن الايطالي.او الامن ديالنا مجهد بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - mjalwake fnew york الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:29
les pauvres ils ne trouvent que le maroc pour transiter.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - ع سطاتي الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:34
لا ادري لمادا جل المجرمين المبحوت عنهم دوليا يقعون في فخ الامن المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.