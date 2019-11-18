الأمن المغربي يستعد لتسليم سنغالي إلى موريتانيا

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الأمن الوطني المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الأحد، مواطنا سنغاليا يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الموريتانية من أجل تنفيذ حكم قضائي.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله، أنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادما من إيطاليا.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات التوقيف، بعدما أوضحت عملية التنقيط أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بعد إدانته في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وتم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية الموريتانية بواقعة توقيف المشتبه فيه.

و"يأتي توقيف المعني بالأمر في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتقوية تدابير المراقبة الأمنية في المعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار حرصها الراسخ على تدعيم آليات التعاون الأمني الدولي الرامية إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، يقول البلاغ.