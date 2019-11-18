24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الداخلية الألمانية تسعى إلى نظام لجوء أوروبي جديد
- تفشي "الأنفلونزا الموسمية" ينعش مبيعات الأدوية بصيدليات المملكة
- جامعة الدول العربية تناقش مكافحة الإرهاب بالإعلام
- نقّاد: رواية "العين القديمة" عمل استثنائي في مسار محمد الأشعري
- "الخضر" يُقاربون المشاركة السياسية للنساء والشباب
السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية (5.00)
- مرشح رئاسي: مداخيل المغرب من "الحشيش" تُعادل بترول الجزائر - (176)
- قافلة "100 يوم 100 مدينة" تصل القصر الكبير - (93)
- أوجار يرد على مضيان: التراشق يسيء إلى صورة الأحزاب السياسية - (84)
- زواج "الكونطرا" .. هكذا يتم التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة - (81)
- الرباح يشْكو عرقلة مفسدين وظالمين لـ"الإصلاحات الكبرى" بالمملكة - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن المغربي يستعد لتسليم سنغالي إلى موريتانيا
أوقفت عناصر الأمن الوطني المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الأحد، مواطنا سنغاليا يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الموريتانية من أجل تنفيذ حكم قضائي.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله، أنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادما من إيطاليا.
وقد تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات التوقيف، بعدما أوضحت عملية التنقيط أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بعد إدانته في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وتم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية الموريتانية بواقعة توقيف المشتبه فيه.
و"يأتي توقيف المعني بالأمر في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتقوية تدابير المراقبة الأمنية في المعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار حرصها الراسخ على تدعيم آليات التعاون الأمني الدولي الرامية إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، يقول البلاغ.