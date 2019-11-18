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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف جثة مسن مجهول الهوية وسط فاس

الغموض يلف جثة مسن مجهول الهوية وسط فاس

الغموض يلف جثة مسن مجهول الهوية وسط فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 18 نونبر 2019 - 19:05

عثر، صباح اليوم الاثنين، على شخص، في عقده السادس، جثة هامدة بمكان خلاء قرب حي المصلى بمنطقة بندباب بمدينة فاس، وتم إخبار السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالحادث.

وحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي فارق الحياة حديثا في ظروف غامضة، غير معروف لدى الساكنة المجاورة لمكان وقوع الحادث، مبرزة أنه لا يظهر عليه، من خلال لباسه، أنه يعيش حياة التشرد، دون أن تستبعد أن يكون السبب المباشر في وفاة المسن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وفور إخطارها بوقوع هذا الحادث، انتقلت فرقة من عناصر الشرطة العلمية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس إلى عين المكان، حيث تمت معاينة الجثة ومباشرة إجراءات البحث في هذه القضية.

وقد تم نقل جثة الهالك على متن سيارة لنقل الموتى نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، وذلك قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

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