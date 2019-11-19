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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف معتديا على والديه بالعيون الشرقية
أوقفت عناصر الشرطة المشتغلة بالمفوضية الجهوية للأمن بالعيون الشرقية شخصا، في حالة سكر متقدمة، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.
وأورد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، بعدما أقدم تحت تأثير حالة تخدير متقدمة على تعريض والديه وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.
ووفق المصدر نفسه فإن ما جرى دفع موظف شرطة، برتبة مفتش، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر لاستخدامه بعد أن تسنى تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه عند محاولته التحصن بسطح منزل أسرته.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.