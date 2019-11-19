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الرئيسية | حوادث | القضاء يفتح ملف "سمسار المحكمة" .. والموقوفون يعترفون بالتهم

القضاء يفتح ملف "سمسار المحكمة" .. والموقوفون يعترفون بالتهم

القضاء يفتح ملف "سمسار المحكمة" .. والموقوفون يعترفون بالتهم
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:00

وسط قاعة مكتظة عن آخرها بالمواطنين والمحامين، فتحت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الملف المعروف بـ"سمسار المحكمة"، والذي تفجّر على إثر انتشار فيديو يظهر فيه شخص يساوم امرأة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن قصد الحصول على حكم مخفف لها مقابل مبلغ مالي.

وأرجأت الهيئة الجلسة، التي عقدت زوال اليوم الثلاثاء، إلى غاية الخميس المقبل، من أجل إعداد الدفاع، وسط حضور عدد كبير من المحامين يتقدمهم عمر وودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث عبر عدد من أصحاب البذلة السوداء عن رغبتهم في مساندة شرطي متهم في القضية.

ومثل في هذه الجلسة الموقوفون الأربعة وهم: "السمسار" الذي ظهر يفاوض المرأة سالفة الذكر، إلى جانب صديق له ضبطت بحوزته وثائق خاصة بملفات قضائية، إلى جانب شرطي يعمل بالمحكمة وضابط في الاستعلامات العامة تبين أنه قام بالاتصال بالمشتبه فيه الرئيسي وطلب منه الاختفاء بعدما شرعت السلطات بالبحث عنه.

ولا يزال البحث جاريا من لدن النيابة العامة بمحكمة عين السبع حول الشخص الذي اتصل به المشتبه فيه الرئيسي بحسب الفيديو، حيث تحوم الشكوك حول محام معروف في الدار البيضاء سبق له أن شغل منصبا قضائيا كبيرا.

وقد اعترف الموقوفون خلال الاستماع لهم من لدن النيابة العامة بعين السبع، بالتهم المنسوبة إليهم، ليحالوا على السجن المحلي عكاشة بتهمة النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.

كما جرى الاستماع إلى المرأة الموجودة رهن الاعتقال بعين السبع، حيث تقضي عقوبة سجنية، وكذا لابنتها التي صورت الشريط المذكور باعتبارهما ضحية نصب وانتحال صفة من لدن المتهمين.

وحسب متتبعين لهذا الملف، فإن المثير في القضية هو أن المتهم الرئيسي، خلال حديثه مع ابنة الموقوفة، أكد أن العقوبة الحبسية التي تنتظر والدتها في حالة عدم دفع مبالغ مالية ستتراوح بين ثمانية أشهر وسنة؛ وهو الأمر الذي كان، حيث أدينت المرأة بسنة حبسا، ما يظهر أن المشتبه فيه قد يكون على دراية تامة بالأحكام التي ستصدر.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية أكد أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في فيديو المساومة بخصوص شأن حكم قضائي، "كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - مغربي الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:13
هذوا كلهم حائط قصير خاصنا نعرفوا أشنوا علاقتهم مع أصحاب القرار و لماذا لم يتم الكشف عنهم .
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133
2 - الحقيقةالمغربية الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:17
المشكل ليس فسمسار المشكل فالقضاء ونيابة العامة اما شرطي ممكن عطا تلفون على حسن نية من أجل مساعدة تصال بالعائلة ديالها خاص منكبروش الموضوع بزاف هدشي عادي غير هد سمسار تفرش اما هما كتر حت هنا بالخميسات كينين كل شي عرفهم
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85
3 - صلاح الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:25
سوف يتم البحث عن سمسار يتدخل في القضية ليخفف عنه الحكم
"لي احفر شي حفرة طيح فيها "
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39
4 - borass الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:25
المحكمة و السوق بحال بحال فيهم مول الأرض فيهم الأمين فيهم البياعة و الشراية السماسرة و ااشنايقية و كل سلعة و ثمنها المهم الرواج خدام الفرق لكاين السوق في البراح والمحكمة فيها التليفونات السوق فيه الشوى و المحكمة لا و في الأخير يجي يقول لك دولة الحق و القانون
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60
5 - تفريغ هاتف السمسار الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:26
لو كنت مكان قاضي التحقيق لامرت فورا بحجز هاتف السمسار والشر طي الدي امده بالهاتف وكل من لهم صلة بالسمسار ..هناك اشياء كثيرة يتستر عليها لا ن السمسار مداوم على هده الا فعال..فلو لم يكن له متعاملين من بين القضاة لما استمر في افعاله مند ان سبق ان تم اعتقاله لنفس التهمة.القضاء ير يد التستر على القضاة رغم ان الكل يعلم مدىفسادهم.
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67
6 - سم. .صار في المحكمة الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:29
بدون لف ودوران ﻻجل تبرئة المفسدون !! بماذا تفسرون اﻻحكام التي ينطق بها السماسرة تكون غالبا مطابقة للحكم 100% كفاكم استخفاف بالشعب ، كفاكم من اكباش الفداء ، الشعب يريد إسقاط قناع المفسدين .الشعب يريد العدالة .
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69
7 - بلعياش الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:29
نحن نعتقد بأن السمسار مجرد" فيزيبل" يحترق من تلقاء نفسه لكي لا يصل الحريق الى أبعد مما وصل اليه وفي نظرنا المتواضع فيجب تعميق البحث لنتأكد هل فعلا أتفق الأربعة أشخاص المعتقلون على النصب على السيدة المعنية أم أن هناك رأس كبيرة عصية على السقوط إ(وهذا ما تلوكه ألسنة السؤ من أجل الإساءة للأمن القضائي للمغاربة) ليتقرر التضحية بالحلقة الضعيفة حماية لأحدهم.
إن العدل أساس الملك ولا أحد فوق القانون ويجب أن يذهب التحقيق الى أبعد مدى أما معاقبة الأسماك الصغيرة والتغاضي عن الحيتان الكبيرة فليس في صالح القضاء ولا في صالح المتقاضين. وبالتأكيد ستنسى القضية مع مرور الوقت وتعود حليمة لعادتها القديمة لا قدر الله مما يعرض البلاد لنقد المنظمات الدولية ويؤدي المغرب الثمن غاليا من سمعته بهروب السياح ومن اقتصاده بهروب المستثمرين .
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40
8 - aghchtoul الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:34
تصوروا أن يقف السمسار في قاعة المحكمة أمام صديقه القاضي الذي كان يحطب له ويكون هو من سيحاكمه. ها مداولة ديال بالصح.
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22
9 - amal الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:35
Malheureusement ça prouve que on a pas une vraie justice au Maroc , les lois s appliquent sur seulement les pauvres , justice a deux vitesse qui crée un manque de confiance dans les institutions . a bon entendeurs
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9
10 - Nabil الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:39
القضاء يفتح ملف "سمسار المحكمة" .

هناك سماسرة بالاف حسب ما يروى
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13
11 - الناقد الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:40
برافو على الشرطة القضائية ووكيل الملك. التخريجة كانت معدة سلفا بالنصب وانتحال صفة وهي تهم جاهزة سيدفع ثمنها سمسار المحكمة. طيب, السؤال الان هو هل يخفى على احد ان داخل كل محكمة في المغرب, يوجد سماسرة يتوسطون بين القضاة الفاسدين والمرتشين وبين المتهمين?كل المغاربة يعرفون ذلك, فلماذا لا يتم ايقاف من ورد اسمه في مكالمة سمسار المحكمة ويفتح تحقيق من جهة محايدة لمعرفة الحقائق. هناك حنين لسنوات الرصاص لدى الدولة المغربية. فهناك عمل كبير مافتئت تقوم به اجهزة الدولة للاجهاز على ماتبقى من فتات حرية التعبير. شيئ مخجل حقا ان يسمى هذا قضاء في ذلك البلد السعيد.
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13
12 - حمورابي الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:41
يجب تعميق البحث لتنوير الراي العام والضرب بيد من حديد على المفسدين الحقيقيين لان العدالة هي اساس الملك بدون عدالة
عادلة الوطن سيكون في خطر وسنؤدي نحن الابرياء فاتورة لاناقة لنا فيها ولاجمل
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6
13 - رضى الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:45
اذا كانت هناك عدالة نزيهة فعلا فيجب أن تتم احالة ملف المتهمين في القضية الى محكمة خارج مدينة الدار البيضاء.. على الرغم من أن سماسرة القانون لديهم ايادي طويلة لكن على الأقل ان يكون هناك حياد في القضية... لأن اختفاء القاضي المتورط الأساسي في القضية ماهو إلا محاولة من طرف المحكمة للخروج بأقل الأضرار وايجاد حل لهاته المهزلة القانونية ثم الانتقال الى مرحلة طمس ملف الدعوى بعد أن يبرد الرأي العام من متابعة حيثياته ..أو انشغاله بحلقة اخرى من الفساد الإداري والمالي أوبكارثة اخرى وهكذا .
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11
14 - Adiladil الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:45
الكل يعلم أن بعض القضات هم من يساند هؤلاء السماسرة ويأخذون النصيب الأكبر من الأموال. يجب مراقبة ممتلكات القضات فالبعض منهم يصبح ثريا في بضع سنوات
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9
15 - مغربي الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:48
للاسف إنها فقط الشجرة التي تغطي الغابة , هد الفعل الجرمي موجود في كل محاكم المغرب , إعتقال حالة و حيدة يعني وجود الآلف منهم منتشرين في محاكم المملكة
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3
16 - زهير الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:52
الفاعل الرئيسي هو موضوع بحث من أجل قضية نصب ادعى فيها أنه وكيل الملك. كما سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مماثلة !! هو موضوع بحث ويتجول بكل حرية داخل أروقة المحكمة تاركا له المجال للنصب على آخرين!!
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3
17 - المهدي الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:57
استغرب ان يتصل ضابط بالمجرم و يطلب منه الاختباء في الوقت الذي كان عليه القبض عليه بناء مذكرة بحث قديمة !!! عندما نطلب من الذئب ان يرعى الغنم !!! هل هذا الضابط يأخذ اجرته من المال العام ليسهر على امن المواطنين أم على امن المجرمين !!! لقد صدمني هذا الضابط اكثر من السمسار !!
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6
18 - amine الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 19:00
هاذ المجال مادخلو ليه السماسرية إلا وكاين فيه الفساد. لغة الخشب مكتنفعش مع المغاربة. شبعنا من الشلخ. كل واحد فهاد الشعب فايت ليه سمع بلي شي واحد من عائلتو ولا صحابو عطا الرشوة فالمحكمة.
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3
19 - تايكة غرماد الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 19:02
أكيد هناك صفقة كالعادة لتستر على الحيتان الكبيرة لان الوقائع لا تدل على القضية محدودة في ثلاثة أشخاص هذه مجرد شجرة تخفي الغابة !!
فرغم ذلك جمعوا وطاوو!!
Circulez il n’y a rien à voir comme d’habitude !!
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3
20 - فقير الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 19:04
يعرف الجميع ان العديد من القضاة في محاكم المملكة لهم سماسرة ابتداءا من المحامين انفسهم الي سماسرة تجدهم في المقاهي القريبة من المحاكم.من من المفروض ان يحاكم السمسار ام القاضي؟
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21 - ابن إيغود الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 19:06
حين نهاية الحرب العالمية الثانية كانت كل اجهزة الدول المشاركة اصابها العطب. في هذه المرحلة سأل الجنرال تشرشل مستشاريه( كيف حال جهاز القضاء؟؟ ) كان الجواب: إنه بخير. فقال تشرشل : إننا بلدنا بخير.
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