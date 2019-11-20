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الرئيسية | حوادث | "حرب الطرق" بالمدن تخلف 9 قتلى و1711 جريحا

"حرب الطرق" بالمدن تخلف 9 قتلى و1711 جريحا

"حرب الطرق" بالمدن تخلف 9 قتلى و1711 جريحا
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 23:24

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 1711 آخرون بجروح، إصابات 71 منهم بليغة، في 1287 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 39 ألف و757 مخالفة، وإنجاز 10 آلاف و899 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 28 ألف و858 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و712 ألف و725 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4342 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6295 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 262 مركبة.

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