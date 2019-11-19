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كُتّاب وآراء
اغتصاب طفلة يجر أربعينيا إلى الاعتقال بالوطية
أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية الوطية، مساء اليوم الثلاثاء، شخصا في عقده الرابع، للاشتباه في تورطه في جريمة اغتصاب طفلة قاصر تبلغ من العمر 9 سنوات.
ووفق مصادر هسبريس، فقد جاءت عملية توقيف الشخص المعني الذي توارى عن الأنظار مباشرة بعد علمه بوضع عائلة الضحية لشكاية في الموضوع، إثر كمين محكم نصبته له المصالح الدركية وتمكنت من اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار إخضاعه لإجراءات التحقيق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي بعدما تقدمت امرأة بمدينة الوطية بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي تفيد تعرض ابنتها القاصر للاغتصاب من طرف شخص يعمل كبائع متجول.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى نقل الضحية نحو المستشفى الإقليمي بطانطان؛ من أجل عرضها على الخبرة الطبية، التي أكدت فعلا تعرضها للاغتصاب.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن الطفلة القاصر قد أقرت، أثناء الاستماع إليها من لدن الدرك الملكي، بأن الجاني عمد إلى استدراجها وممارسة الجنس عليها داخل أحد المحلات التجارية.