حبس سائق تاكسي قتل لصا دهسا بآيت ملول‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، سائق سيارة أجرة بتهمة الإيذاء العمد المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعدما أقدم، خلال الأسبوع الأخير من شهر شتنبر، على دهس شخصين كانا على متن دراجة نارية، في حي "قصبة الطاهر" بآيت ملول، بعد أن عرضاه للسرقة تحت التهديد وبالعنف، ما أسفر عن وفاة أحدهما وجرح الآخر.

وقضت غرفة الجنايات في الملف ذاته بالحبس النافذ ثلاث سنوات في حق شريك الضحية، الذي سبق أن وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لآيت ملول مباشرة بعد إخضاعه للعلاجات الضرورية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان.

وأُحيل سائق سيارة الأجرة على أنظار محكمة الاستئناف بأكادير في حالة اعتقال، بمعية شريك المفارق للحياة، يوم 25 شتنبر، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، ليتم عرضهما على أنظار القضاء الجالس في جلسة 8 أكتوبر 2019، قبل أن يتم تأجيل المحاكمة عدّة مرات من أجل إعداد الدفاع وأداء الرسم الجزافي والاطلاع على نتائج التشريح الطبي.