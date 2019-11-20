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هولندا تحبط محاولة للهجرة السريّة صوب بريطانيا
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 09:47
تمكنت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة لعدد من المهاجرين للدخول إلى الأراضي البريطانية داخل حاوية تبريد كانت على متن سفينة بضائع بميناء "فلاردينغن".
وقد مكن التفتيش الدقيق للحاوية وفق ما أوردته "رويترز"، مباشرة بعد انطلاق السفينة من هولندا في اتجاه بريطانيا، من العثور على 25 مهاجرا داخلها.
وعلى الفور تم إعطاء الأوامر بعودة السفينة إلى مرفأ الانطلاق، وتوقيف جميع المرشحين للهجرة، وإخضاعهم للكشف الطبي، قبل التحقيق معهم والكشف عن حيثيات العملية.