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الرئيسية | حوادث | حملة تمشيط دركيّة توقف مبحوثا عنهم بزاوية الشيخ

حملة تمشيط دركيّة توقف مبحوثا عنهم بزاوية الشيخ

حملة تمشيط دركيّة توقف مبحوثا عنهم بزاوية الشيخ
حميد رزقي
الخميس 21 نونبر 2019 - 07:50

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بإقليم بني ملال، خلال حملة تمشيطية انطلقت منذ 16 نونبر الجاري وستستمر إلى نهايته، من توقيف أزيد من 20 شخصا سبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية بشبهات متنوعة تتوزع بين الإكراه البدني والسرقات والضرب والجرح والاعتداء.

وذكرت مصادر هسبريس أن هذه الحملة التي تندرج ضمن العمليات الاستباقية وتقودها عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ بتنسيق مع القيادة الإقليمية والجهوية للدرك ببني ملال، مكنت من تقديم أزيد من 15 شخصا آخرين من مستهلكي الممنوعات إلى العدالة، كما حجزت عددا من الدراجات النارية المخالفة لقوانين السير والجولان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحملة التمشيطية التي شملت أرجاء زاوية الشيخ كلها، شهدت مراقبة مشددة من طرف كوكبة الدراجين على أصحاب الدراجات النارية الذين كانوا يترددون على أبواب المؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن مركز زاوية الشيخ عرف مؤخرا حملات مماثلة على أوكار بائعي مسكر ماء الحياة "الماحيا"، ما أسفر عن تفكيك معامل سرية عدة لصناعة هذه المادة المسكرة، وأجبر عددا من المروجين على إخلاء المنطقة خوفا من القبض عليهم.

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