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أمن مكناس يحجز كمية من مخدر الشيرا في بوفكران
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 13:08
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمكناس من حجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا بمستودع لتخزين المواد الاستهلاكية بمنطقة بوفكران، ضواحي مدينة مكناس.
العملية التي تمت بشكل مشترك بين الشرطة القضائية بمكناس ومصالح مراقبة التراب الوطني "الديستي"، وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، مكنت من حجز طن و625 كيلوغراما من الشيرا.
وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتوقيف جميع المتورطين في العملية، حيث تمكنت من تحديد هويات عدد منهم.