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الرئيسية | حوادث | مافيات تستعين بالمروحيات لتهريب "الحشيش المغربي" صوب أوروبا

مافيات تستعين بالمروحيات لتهريب "الحشيش المغربي" صوب أوروبا

مافيات تستعين بالمروحيات لتهريب "الحشيش المغربي" صوب أوروبا
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:00

تحول جديد سجل في طرق تهريب المخدرات من المملكة إلى الضفة الأوروبية؛ إذ أصبحت مافيات "الحشيش" تلجأ إلى النقل الجوي عبر طائرات ومروحيات صغيرة الحجم عوض النقل البحري خلال الفترة الأخيرة، ومرد ذلك إلى التدابير الأمنية المشددة من لدن الأجهزة المغربية ونظيرتها الإسبانية على الحدود البحرية الإقليمية في كلا البلدين.

وحسب ما كشفت عنه الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار "NIUS"، فإن حركة تهريب المخدرات على متن طائرات هليكوبتر "روبنسونR44 "، المفضلة لدى تجار المخدرات بفعل نجاعتها في تنفيذ المهمة، باتت نشيطة في المنطقة بفعل التضييق الأمني على المياه الإقليمية لكلا البلدين.

وأوضح المصدر عينه أن عملية النقل الجوي للمخدرات من شمال المغرب صوب المدن الجنوبية الإسبانية عرفت انتعاشا كبيرا طوال العام الجاري دون أن يتم كشف حقيقتها لمدة طويلة، مرجعاً الأمر إلى "وسائل التضليل التي ينهجها تجار المخدرات بالموازاة مع تنفيذ عملية النقل الجوي للمخدرات"، تبعاً لمصادر الصحيفة من الحرس المدني الإسباني.

وفي مقابل نجاح العمليات الجوية التي تُباشرها مافيات المخدرات، سجل الحرس المدني أن الكميات قليلة لكن العملية تكون أسرع مقارنة مع السابق، بحيث يمكن أن تتم في غضون نصف ساعة فقط، وذلك خلال أوقات متأخرة من الليل، وباستعمال الرؤية الليلية عبر التحليق على علو منخفض حتى لا يتم رصد الطائرة من قبل رادارات الأجهزة الأمنية بالمغرب وإسبانيا.

ومن أجل تجنب الملاحقات الدورية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الإسبانية، تعمد مافيات المخدرات، وفق مصادر الصحيفة ذاتها، إلى التحليق قرب الطواحين الهوائية لتضليل الحرس المدني.

وأشارت المصادر نفسها إلى مهارات القيادة الممتازة التي يتمتع بها ربابنة طائرات الهيلوكوبتر الذين يتحدرون في الغالب من أوروبا الشرقية، فضلا عن الاستعانة بخدمات ربابنة من فرنسا وهولندا وبلجيكا، وكذلك يتم اللجوء أحيانا إلى بعض الربابنة بأمريكا اللاتينية.

إلا أن الحرس المدني الإسباني سجل أن "صيانة الطائرات تظل هي العثرة المحورية في العملية"، موردا أن "المروحيات تُشترى من السوق السوداء بدون أدنى صيانة، الأمر الذي تسبب في مقتل طيار كولومبي بإقليم هويلفا خلال أدائه لعملية تهريب، علما أنه يصنف ضمن أمهر الطيارين في العالم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مافيات الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:30
مافيات تستعين بالمروحيات لتهريب "الحشيش المغربي" : بدون تعليق
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15
2 - عيسى الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:34
على الجهات المعنية بالامر ان تحارب الحشيش المعلق والتهريب البري بمرواحيات المبيدات وتبريد كل المحاصيل الورق الكيف وتعويض أصحابها والسلام عليكم
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6
3 - البابا شنوهادة الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:35
هادوك هوما لخصمان، مكاين غير هاك بالاك..الاوروبيين وولادهم بغاوهم ونهار تشدوهوم هوما يخرجوهوم، الحشيش يستهلك فأرقى المقاهي وارقى الاحياء من طرف الناس د الأناقة، نكونو واقعيين ، المغرب عندو سمعة طيبة بفعل الحشيش ، نبتة للنشاط والابحار ف عالم اللذة لمدة ، مكاين لا تعدّ لا تطرف
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19
4 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:39
ان صح هذا العرض فإنه خطير جدا انتهاك الأجواء المغربية بسهولة بواسطة الطائرات شيء يدعوا للقلق جاء في العرض أن الطيارين يحلقون على ارتفاع منخفض وأتذكر اليوم الذي أطلق فيه القمر الاصطناعي محمد السادس ( ا... و ب ) قيل آنذاك بأنها تستطيع رصد كل صغيرة وكبيرة فوق التراب الوطني واليوم الطائرات تحلق شيء غريب
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19
5 - الفيلسوف الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:40
كمثل تلك الطائرة التي ضبطها الدرك في مدينة الناظور...
الأكيد انه بعد تضييق الخناق على التجارة البحرية و البرية سوف يتم سلوك طريق الجو حيث مافيه بزاف ديال التعقديات ومافبهش باراجات...
تجارة المخدرات باش تنجح كيخص يكونو ناس وازنين كيحميوها وما يمكنش تزداهر الا بذالك ولكن فالعالم كامل ما عمر وصلو وشدو دوك لي فوق الشمس اصلا لي كيقرب ليهم كيدوب...
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10
6 - السميدع من امبراطورية المغرب الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:42
يجب اجراء مؤتمر عالمي كمثل ما وقع حول الارهاب للتعريف بالمخذرات و ليسعى العالم باسره لمحاربة آفة المخذرات بكل اصنافها و التي يبقى الحشيش المغربي هو الاقل خطرا من جميعها .
-القرقوبي الذي تغرق به جارة السوء بلدنا و دول الجوار
-السجائر التي تؤدي لمرض القلب والشرايين
-الشمة
-الكالة
-النفحة
-الكوكايين
الهيروين
الماريخوانا
-البيرة
-الروج
-الويسكي
و كل ما يخذر العقل فهو مخذر يجب محاربته و ليس الحشيش المغربي وحده يكون محذورا بل يجب اما تقنينه كباقي المخذرات او منع الخمور و السجائر و تصنيفها ايضا من المخذرات لانه بالتجارب و الوقائع لم يحدث لاي حشاش ان قتل او اغتصب او سرق لان كل محدثي حوادث السير و القتل و الاغتصاب فاما سكارى او مقرقبون و الحشيش المغربي يبقى بريئا من الفواجع التي يحدثها السكارى و المقرقبون. و هذا ليس دفاعا عن الحشيش و لكن الحكمة تقول لي الديب حلال و الديب حرام فالنحرم الكل او نقنن الكل و نبيع حشيشنا بالعلالي كما يبيعون هم قرقوبييهم كجارة السوء و الخمور ايضا كالغرب و كل امم الارض حلال عليها بيع المخذرات الحقيقية الا المغرب حشيشه نبتة طبيعية ليست بخطورة ما يحللون هم
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11
7 - FAYCAL الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:45
لدينا وسائل المراقبة حذيثة العهد كاقمار صناعية عند مراقبتها تتمكن من التقاط كل صغيرة او كبيرة على وجه الارض وكيف ستفلت منها طائرة مروحية ?
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2
8 - Momo الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:48
Pablo Escobar werrahom chno ydiro. il faut vraiment que la police de lutte contre les drogues double ses efforts pour erradier ce ce maudit business.
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-1
9 - يوسف الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:56
الأمر الذي استوقفني هو عدم إدراج الطيارين المغاربة في هذا الأمر ألا يوجد طيار مغربي ماهر في قيادة الهيلكوبتر
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3
10 - طيف الماضي الأربعاء 20 نونبر 2019 - 16:01
إذا استطاعت المافيا أن تخترق حدودنا بمروحيات تقليدية و بسيطة فماذا يفعل الجيش؟؟؟ أين أجهزة الرادار أين الأقمار الاصطناعية و أين و أين..
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7
11 - ناصر الأربعاء 20 نونبر 2019 - 16:03
Rendez nous notre hachch .c'est trés utile pour notre économie oooh il faut pénaliser le secteur informel des hachich
Il faut sortir avec un décret pour la reglementation du secteur pour un bon developpement durable
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3
12 - فيها إن الأربعاء 20 نونبر 2019 - 16:12
القضية متشعبة ولها علاقة بعدة جهات في إتقادي ،لذلك يتم إستعمال جميع وسائل النقل فيها.
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1
13 - خالد الأربعاء 20 نونبر 2019 - 16:17
اين هو المشكل؟ الحشيش يزرع علانية واماكنه معروفة لدى المسؤولين ولا احد يتدخل و في الاخير نسمع كلام عن تضييق طرق الترويج من البر الى البحر الى الجو ماهذه التفاهات.
المسؤولين في هذه البلاد السعيدة ليست لهم نية في محاربة الحشيش انتهى الكلام.
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2
14 - حسن فرنسا الأربعاء 20 نونبر 2019 - 16:27
بدون تعليق الأسلحة المتطورة التي اشترها المغرب بالميزانيات الضخمة لايمكن لها ردع طيارة هليكوبتر لي تجار المخدرات وما بالكم في نشوب حرب
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-1
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