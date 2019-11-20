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الرئيسية | حوادث | "جمارك طنجة المتوسط" تفشل تهريب حليّ فضية

"جمارك طنجة المتوسط" تفشل تهريب حليّ فضية

"جمارك طنجة المتوسط" تفشل تهريب حليّ فضية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 16:10

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط من إفشال عملية تهريب كمية من الحلي الفضية على متن سيارة مرقمة بإيطاليا، كان يقودها مغربي مقيم بأوروبا.

مصدر هسبريس أورد أن تفتيش الجمركيين لحقائب المعني بالأمر مكنت من العثور على 56 كيلوغراما من الحلي الفضية، موزعة على حقائب سفر بالصندوق الخلفي للسيارة.

وقد تم تسليم الموقوف، وفق المصدر ذاتها، لمصالح الضابطة القضائية، وذلك لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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