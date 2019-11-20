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كُتّاب وآراء
أمنيو "بني مكادة" يوقفون متورطا في قتل متشرد
أوقفت مصالح الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية بني مكادة بمدينة طنجة شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح، بواسطة الرشق بحجارة؛ وهو ما أدى إلى وفاة شخص كان يعيش حياة التشرد بحي طنجة البالية.
وكانت مصالح أمن بني مكادة قد تدخلت، في الساعات الأولى من الصباح الباكر من يوم الأحد المنصرم، بالحي المذكور من أجل معاينة جثة شخص يعيش حياة التشرد وهي تحمل جرحا قاتلا على مستوى الرأس.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات، من خلال مراجعة كاميرات مراقبة عدد من المنازل والمحلات بالمنطقة المذكورة، من تحديد هوية الفاعل؛ وهو شاب من ساكنة المنطقة يبلغ من العمر 30 سنة، يعاني من خلل عقلي ويتابع علاجاته لدى طبيب مختص حسب الملف الطبي الذي تقدمت به عائلته.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لمعرفة حيثيات ودوافع هذا الفعل الإجرامي.