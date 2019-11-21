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الرئيسية | حوادث | جثة بمكان مهجور تستنفر مصالح أمن مدينة وزان‬

جثة بمكان مهجور تستنفر مصالح أمن مدينة وزان‬

جثة بمكان مهجور تستنفر مصالح أمن مدينة وزان‬
هسبريس من وزان
الخميس 21 نونبر 2019 - 00:02

استنفر العثور على جثة شخص، الأربعاء، وسط مكان مهجور ملقاة غير بعيد عن مقبرة، مصالح الشرطة والسلطة المحلية التي انتقلت إلى عين المكان.

العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن وزان عاينت الجثة، وتبين أنها تعود إلى شخص خمسيني يظهر عليها آثار التعنيف وغير مستبعدة اقترانها بفعل إجرامي، في وقت رجّحت فيه مصادر أخرى سبب الوفاة يعود لموجة البرد القارس الذي تشهده المدينة.

وقد نقلت الجثة، بعد معاينتها من لدن عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية، إلى مستودع الأموات البلدي التابع لمصلحة حفظ الصحة؛ في انتظار نتائج التشريح الطبي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لفائدة البحث الذي يجري في الموضوع.

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