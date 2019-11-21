24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تركيا تُبلغ روسيا عدم استئناف عمليتها في سوريا (5.00)

  2. لبيض يغني للطفولة (5.00)

  3. قصص نجاح أطفال مغاربة (5.00)

  4. حجز 476 كيلوغرام من الكوكايين في شقة بالهرهورة (5.00)

  5. جثة بمكان مهجور تستنفر مصالح أمن مدينة وزان‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اكتشاف جثة متحللة لشخص في محل حرفي بطانطان‬

اكتشاف جثة متحللة لشخص في محل حرفي بطانطان‬

اكتشاف جثة متحللة لشخص في محل حرفي بطانطان‬
مصطفى البكار
الخميس 21 نونبر 2019 - 04:25

عثر، اليوم الأربعاء، على جثة رجل توجد في مراحل جد متقدمة من التحلل، داخل مقر عمله بزنقة العروسيين الواقعة بشارع محمد الخامس وسط مدينة طانطان.

وأوردت المعطيات المتوفرة لهسبريس أن اكتشاف الجثة جاء عن طريق إخبارية توصلت بها المصالح الأمنية من لدن مواطنين تفيد انبعاث رائح كريهة من محل حرفي يستغله الهالك لإصلاح الآلات الكهربائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن وفاة الهالك (ن, أ)، الذي كان يعيش قيد حياته وحيدا، لا تزال غامضة إلى حدود الساعة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى نقل الجثة نحو مستودع الأموات بمستشفى طانطان، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة ملابسات وظروف واقعة الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.