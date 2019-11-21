اكتشاف جثة متحللة لشخص في محل حرفي بطانطان‬

مصطفى البكار

عثر، اليوم الأربعاء، على جثة رجل توجد في مراحل جد متقدمة من التحلل، داخل مقر عمله بزنقة العروسيين الواقعة بشارع محمد الخامس وسط مدينة طانطان.

وأوردت المعطيات المتوفرة لهسبريس أن اكتشاف الجثة جاء عن طريق إخبارية توصلت بها المصالح الأمنية من لدن مواطنين تفيد انبعاث رائح كريهة من محل حرفي يستغله الهالك لإصلاح الآلات الكهربائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن وفاة الهالك (ن, أ)، الذي كان يعيش قيد حياته وحيدا، لا تزال غامضة إلى حدود الساعة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى نقل الجثة نحو مستودع الأموات بمستشفى طانطان، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة ملابسات وظروف واقعة الوفاة.