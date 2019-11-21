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سرقة هواتف نقّالة توقع بشابَيْن في قبضة أمن سطات
الخميس 21 نونبر 2019 - 06:35
عرضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، اليوم الأربعاء، شخصين، يبلغان من العمر 21 سنة و22 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما؛ للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقة.
وأفادت مصادر هسبريس بأنّ الشرطة القضائية أوقفت أحد المشتبه فيهما بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه؛ بينما جرى توقيف المشتبه فيه الثاني في حالة تلبّس، على خلفية تسجيل مجموعة من الشكايات من طرف ضحايا، تعرضوا للسرقة عن طريق النشل بمدينة سطات.
وأردفت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية باشرت إجراءات البحث، التي مكّنت من تشخيص هويتهما. كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور عن هواتف نقالة ومبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلة من عمليات السرقة.