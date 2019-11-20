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  5. حجز 476 كيلوغرام من الكوكايين في شقة بالهرهورة (5.00)

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الرئيسية | حوادث | "شقة الهرهورة" تبِيضُ ذهبا .. قيمة الكوكايين المحجوز 50 مليارا

"شقة الهرهورة" تبِيضُ ذهبا .. قيمة الكوكايين المحجوز 50 مليارا

"شقة الهرهورة" تبِيضُ ذهبا .. قيمة الكوكايين المحجوز 50 مليارا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 21:44

بلغت القيمة المالية للكمية المهمة من مخدر الكوكايين، التي حجزتها اليوم المصالح الأمنية المختصة داخل شقة بالهرهورة ضواحي الرباط، ما يقارب خمسين مليار سنتيم، بينما تم إيقاف شخص ثالث يشتبه تورطه في القضية التي تم خلالها حجز مئات الكيلوغرامات من مخدر الكوكايين.

وكانت عملية أمنية مشتركة باشرتها عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي تمارة والدار البيضاء أسفرت، أمس الثلاثاء، عن حجز 476 كيلوغراما من مخدر الكوكايين داخل شقة بمنطقة الهرهورة ضواحي الرباط.

وفي وقت سابق أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف شخص وسيدة بمدينة الدار البيضاء، يبلغان من العمر 40 و38 سنة، وذلك قبل أن تقود التحريات إلى تحديد الشقة التي تم تسخيرها لتخزين كميات الكوكايين.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة داخل الشقة من حجز معدات ومنقولات إضافية، عبارة عن بندقية صيد و19 خرطوشة من عيار 22 مليمترا، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية، وقنينة غاز مسيل للدموع، و12 ساعة يدوية باهظة الثمن، و10 قطع مختلفة من المجوهرات، وكاميرا رقمية، وثلاثة دفاتر شيكات، وسند لأمر يتضمن مبلغا ماليا قيمته مليون و20 ألف درهم، فضلا عن وثائق سفر وسندات هوية في اسم الغير، وسيارة رباعية الدفع.

وفي سياق ذي صلة، كان المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، في شهر أكتوبر من سنة 2017، من حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام، ناهزت 2588 كيلوغراما، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من "وادي الشراط" بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور.

كما أسفرت عمليات الحجز آنذاك، أيضا، عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر "الحشيش" ضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، بالإضافة إلى ست سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت شحنة الكوكايين المحجوزة وقتها من الكوكايين الخام الذي تتضاعف كميته الإجمالية ثلاث مرات بعد تصنيعه، وعرضه للتداول في السوق بقيمة مالية تناهز مئات الملايير من السنتيمات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مدوخ الأربعاء 20 نونبر 2019 - 21:58
السؤال المهم هو كيف دخلت هاته الكمية الضخمة من الكوكايين إلى المغرب أين المخابرات والأمن؟ أم أن الكوكاين يصنع عندنا؟؟
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2 - moha الأربعاء 20 نونبر 2019 - 21:59
يجب معاقبتهم اشد العقاب لانهم يريدون تخريب الشعب المغربي وتعميق البحت لان وراءهم شخصيات بارزة في مدينة الرباط وطنجه والسلام عليكم
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3 - مكر الأربعاء 20 نونبر 2019 - 22:00
يتم حجز المخدرات ولكن هل يتم اتلافها عن آخرها أم مجرد ادعاء ويتم بيعها من جديد ونهب الاموال والعقول؟
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4 - le citoyen الأربعاء 20 نونبر 2019 - 22:04
Il suffit de remarquer le nombre croissant de voitures de luxe immatriculées à Rabat qui sillonnent les rues des grandes villes marocaines souvent conduites par des jeunes entre 30 et 40ans pour comprendre que Rabat est en passe de devenir la capitale des narcotrafiquants des drogues dures.
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