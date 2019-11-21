شاب ينهي حياته بالانتحار من شرفة منزل بتطوان

جمال سماحي من تطوان

وضع شاب في منتصف عقده الثاني حدا لحياته، مساء أمس، بإلقاء نفسه من شرفة منزل أسرته، الكائن بحي "خندق الزربوح"، بمدينة تطوان .

مصادر متطابقة أفادت أن الشاب، البالغ من العمر 25 سنة، كان يشغل مهمة حكم جهوي بعصبة الشمال لكرة القدم، مضيفة أنه قد أقدم على الانتحار، بإلقاء نفسه من شرفة بالطابق الثالث، في ظروف غامضة، مخلفا حالة حزن وأسى كبيرين بين أهله ومعارفه، خاصة بالوسط الرياضي.

هذا، وحلت مصالح الأمن بمعية عناصر الوقاية المدنية بمكان الحادث، بمجرد إخطارهما، وباشرت تحقيقا في ظروف الواقعة وملابساتها، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي "سانية الرمل " بتطوان.