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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحجز أطنانا من الحشيش بمدينة الناظور

الشرطة تحجز أطنانا من الحشيش بمدينة الناظور

الشرطة تحجز أطنانا من الحشيش بمدينة الناظور
هسبريس من الرباط
الخميس 21 نونبر 2019 - 14:10

مكن تنسيق أمني بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي"، بمدينة الناظور، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه جرى ضبط المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية من الحجم الكبير بالجماعة القروية "تازارين"، على بعد 80 كيلومتر تقريبا في اتجاه مدينة الحسيمة.

عمليات التفتيش المنجزة بداخل السيارة المضبوطة، يقول البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، مكنت من حجز 3 أطنان و657 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت ملفوفة داخل 70 رزمة من الحجم الكبير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين 37 و40 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد ارتباطاتهما المحتملة سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.

وتندرج هذه العملية النوعية، حسب المصدر ذاته، في سياق العمليات المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

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