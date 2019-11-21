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جمارك "باب مليلية" تحجز الآلاف من النحل الخطير
الخميس 21 نونبر 2019 - 22:23
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" ببني أنصار من إحباط عملية تهريب خلايا للنحل، كان ينوي حاملها إدخالها إلى مدينة الناظور دون التصريح بها.
مصدر هسبريس أورد أن الخلايا المحجوزة لدى المغربي القاطن بالناظور، البالغ 30 سنة، تضم الآلاف من النحل الإفريقي الأسود الخطير، مضيفا أنه تم حجزها على الفور.
وقد تقرر إبادة النحل وحرق الخلايا المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعني بالأمر وفق القوانين الجاري بها العمل.