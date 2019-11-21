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الرئيسية | حوادث | توقيف عصابة مسلحة ببنادق كالاشنيكوف في طانطان

توقيف عصابة مسلحة ببنادق كالاشنيكوف في طانطان

توقيف عصابة مسلحة ببنادق كالاشنيكوف في طانطان
هسبريس من الرباط
الخميس 21 نونبر 2019 - 14:28

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان، مدعومة بالفرقة الجهوية للتدخل، اليوم الخميس، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات، وذلك على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف المشتبه فيهم داخل خيمة بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 70 كيلومتر تقريبا في اتجاه الشمال الشرقي لمدينة طانطان، وتحديدا عند مشارف واد درعة.

وأضاف المصدر ذاته :"تم العثور بحوزة الموقوفين على سلاحين من نوع كلاشينكوف وثلاثة "خزنات" تضم 48 رصاصة، وبندقيتين للصيد محشوة بثمانية أعيرة نارية، وثلاثة دراجات نارية من الحجم الكبير مشكوك في مصدرها، وثمانية صفائح معدنية خاصة بالسيارات، أربع منها مسجلة في إحدى دول الخليج العربي، علاوة على مصباح كهربائي".

وقد تم توقيف المشتبه بهم على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة في أعقاب ضبط شقيق أحد الموقوفين بمدينة طانطان، في 19 من الشهر الجاري، والذي تبين أنه مبحوث عنه من طرف مصالح الدرك الملكي من أجل محاولة القتل العمد، وأنه يشتبه في كونه كان يحوز أسلحة نارية خطيرة قبل أن يسلمها لباقي الموقوفين في إطار هذه القضية.

وشدد المصدر على أن المعلومات الأولية للبحث بينت أن سلاحي الكلاشينكوف وذخيرتهما الحية المحجوزة في إطار هذه القضية تم الحصول عليها بتواطؤ مع عناصر في جبهة "البوليساريو"، وتم تهريبها لأغراض إجرامية من بينها التهريب والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وتقاطعاتها المحتملة مع شبكات الإجرام المنظم بمنطقة الساحل والصحراء.

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