24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:03
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة تمشيط دركيّة توقف مبحوثا عنهم بزاوية الشيخ
- تجار بني ملال ينددون بـ"احتلال" شوارع المدينة
- من "رونو" إلى "جاغوار" .. آمال وتحديات تنتظر السيارات الكهربائية
- بحث وطني يسجل ضعف استفادة مقاولات المغرب من "التبادل الحر"
- شركة "أوبو" تطرح هاتفا جديد في السوق المغربي
"جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي (5.00)
تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال (5.00)
رابطة استقلالية ترمي مشروع قانون المالية بمخالفة توجيهات الملك (5.00)
- القوات المسلحة تقتني 36 هيلوكوبتر "أباتشي" بقيمة 4,25 مليار دولار - (91)
- "ضمير" تنادي بتعديل نظام المواريث في مذكرة "المغرب الذي نريد" - (77)
- التوفيق: الرضا العام عن الخدمات المسجدية يتعدّى 60 في المائة - (60)
- عبيابة يتوعد: "الإساءة لا تتقادم".. وقريبا ضبط النشر على "فيسبوك" - (49)
- هذه تفاصيل الخطة الحكومية "الموءودة" لتسقيف أسعار المحروقات - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حادث دراجة نارية يسلب حياة شرطي بجماعة زيرارة
لقي شرطي في مقتبل العمر حتفه وأصيب زميله في العمل بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادثة سير تعرضا لها على مستوى الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين سيدي قاسم وسيدي سليمان، عند مدخل جماعة زيرارة القصيّة عن مدينة سيدي قاسم بحوالي 3 كيلومترات.
ورجحت مصادر هسبريس أن يكون الضحية، وهو ابن مدينة أحد كورت، قد فقد السيطرة على السيارة رباعية الدفع التي كان يقودها، مما أدى إلى اصطدامها بعمود للإنارة العمومية وسط الشارع أسفر عن وفاته في الحال.
وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية والأمنية إلى مكان الحادث إحيث تم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، فيما تم توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى ذاته قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح.
وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها وتحرياتها لمعرفة ملابسات هذه الحادثة المميتة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.