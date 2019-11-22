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الرئيسية | حوادث | حادث دراجة نارية يسلب حياة شرطي بجماعة زيرارة

حادث دراجة نارية يسلب حياة شرطي بجماعة زيرارة

حادث دراجة نارية يسلب حياة شرطي بجماعة زيرارة
هسبريس من سيدي سليمان
الجمعة 22 نونبر 2019 - 04:18

لقي شرطي في مقتبل العمر حتفه وأصيب زميله في العمل بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادثة سير تعرضا لها على مستوى الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين سيدي قاسم وسيدي سليمان، عند مدخل جماعة زيرارة القصيّة عن مدينة سيدي قاسم بحوالي 3 كيلومترات.

ورجحت مصادر هسبريس أن يكون الضحية، وهو ابن مدينة أحد كورت، قد فقد السيطرة على السيارة رباعية الدفع التي كان يقودها، مما أدى إلى اصطدامها بعمود للإنارة العمومية وسط الشارع أسفر عن وفاته في الحال.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية والأمنية إلى مكان الحادث إحيث تم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، فيما تم توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى ذاته قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح.

وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها وتحرياتها لمعرفة ملابسات هذه الحادثة المميتة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

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