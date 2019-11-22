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الرئيسية | حوادث | أمنيو طنجة يوقفون مطلوبا بـ25 مذكرة بحث وطنية

أمنيو طنجة يوقفون مطلوبا بـ25 مذكرة بحث وطنية

أمنيو طنجة يوقفون مطلوبا بـ25 مذكرة بحث وطنية
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 نونبر 2019 - 12:05

أوقفت عناصر الشرطة القضائية شخصا يشكل موضوع 25 مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية والضرب والجرح الخطيرين، وذلك على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن إجراءات تنقيط المشتبه فيه، البالغ 32 سنة، بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أوضحت أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والضرب والجرح الخطيرين بموجب 25 مذكرة بحث صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان ما بين يونيو 2017 ونونبر 2019.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المنجز في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في أنشطته الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغادي نستافدو والو الجمعة 22 نونبر 2019 - 12:32
منين كاين العفو الملكي المجرم مرتاح يدخل يغلاض ويربي الحناك ويخرج بالعفو يكمل في الأجرام ديالو حتى يشدوه ويخرج بالعفو وهكدا الأيام والأمن منعدم هناك أسس ومبادئ وقوانين راسخة لا يمكن تغييرها حتى لو كانت خطر على الأمن العام

العفو الملكي هو بمتابة أحتيال على القانون ووسيلة للهروب من العقاب

بغيت نقترح عليكم فكرة من تمتع بالعفو وعاد ألى السجن ليس له الحق فيه لكن منين تفكرت واحد السيدة عطات 4 ديال المليون لوسيط باش يخرج ولدها بالعفو وفعلا خرج بعد شهور وهو محمكوم عليه بسنين عرفت بأن فكرتي غير التخربيق حيت الحركة دايرة بالعفو كايدخلو بيه الفلوس ونا باغي نسد عليهم الروبيني مايمنكش
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