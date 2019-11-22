أمنيو طنجة يوقفون مطلوبا بـ25 مذكرة بحث وطنية

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية شخصا يشكل موضوع 25 مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية والضرب والجرح الخطيرين، وذلك على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن إجراءات تنقيط المشتبه فيه، البالغ 32 سنة، بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أوضحت أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والضرب والجرح الخطيرين بموجب 25 مذكرة بحث صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان ما بين يونيو 2017 ونونبر 2019.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المنجز في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في أنشطته الإجرامية.