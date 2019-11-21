حرق وإتلاف ممنوعات بمطرح مديونة في البيضاء

هسبريس - و.م.ع

تم اليوم الخميس بالقرب من مطرح النفايات بمديونة حرق وإتلاف كمية مهمة من المخدرات وغيرها من المواد والبضائع الممنوعة المحجوزة لدى كل من مصالح الجمارك ومصلحة الطرود البريدية على مستوى النفوذ التراب لإقليم النواصر.

وقد جرت عملية الإتلاف تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك بحضور ممثلين عن كافة المصالح المعنية بما في ذلك عناصر الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والسلطات المحلية ووزارة الصحة.

وبالمناسبة أكد المدير الإقليمي لإدارة الجمارك بإقليم النواصر السيد البشير فاضل أن هذه المحجوزات تم حجزها خلال سنتي 2018 و2019 بمختلف المكاتب التابعة لهذه المديرية ومكتب بريد المغرب ومحطة المسافرين بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، مبرزا أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات الصلبة والبضائع الممنوعة بجميع أشكالها.

وأضاف أن عملية الإتلاف همت اليوم نحو101 كلغ من الكوكايين و150 كلغ من الشيرا والكيف و483 كلغ من القات و620 كلغ من المعسل و363 خرطوش من مختلف أنواع السجائر و5ر2 كلغ من النفحة والماريخوانا.

وأشاد في هذا الصدد بالجهود المكثفة من قبل عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الى جانب المصالح الأمنية العاملة بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء والتي أسفرت عن إيقاف عدد كبير من الأشخاص من مختلف الجنسيات في عمليات تهريب متباينة.