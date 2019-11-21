فتح تحقيق في فيديو جنسي بسيارة للقوات المساعدة

هسبريس من الرباط

على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "رجل أمن يمارس الجنس داخل سيارة القوات المساعدة"، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه تم فتح بحث إداري للكشف عن حقيقة محتوى هذا الشريط.

وأضاف المصدر ذاته أن البحث يهمّ تحديد ظروف وملابسات تصويره وتشخيص هوية الشخص الظاهر بالفيديو، وذلك في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية على ضوء ذلك.