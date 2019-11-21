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الرئيسية | حوادث | فتح تحقيق في فيديو جنسي بسيارة للقوات المساعدة

فتح تحقيق في فيديو جنسي بسيارة للقوات المساعدة

فتح تحقيق في فيديو جنسي بسيارة للقوات المساعدة
هسبريس من الرباط
الخميس 21 نونبر 2019 - 18:11

على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "رجل أمن يمارس الجنس داخل سيارة القوات المساعدة"، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه تم فتح بحث إداري للكشف عن حقيقة محتوى هذا الشريط.

وأضاف المصدر ذاته أن البحث يهمّ تحديد ظروف وملابسات تصويره وتشخيص هوية الشخص الظاهر بالفيديو، وذلك في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية على ضوء ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - اللهم ان هذا منكر الخميس 21 نونبر 2019 - 18:31
باش من صباح بدأنا بالفساد وتغدينا بالفساد وبدنا ناتعشاو بالفساد !! اش تتسناو ، وجعلنا عاليها سافلها.
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4
2 - moha الخميس 21 نونبر 2019 - 18:38
لاحول ولا قوة الا بالله مادا جرى في بلادنا حثى اصبحنا كل يوم نرى ونسمع على هدا الفساد في الاوساط الحكوميه الاسبوع الفارط رجال الدرك يتاجرون في الكوكايين واليوم رجل امن يمارس الفساد في الشا ع العام وسط سيارة الدوله اللهم الطف بعبادك وتجاوز عنا ولا تأخذنا بما يفعله السفهاء منا والسلام عليكم
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5
3 - Saad الخميس 21 نونبر 2019 - 18:44
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هدشي لي بقا أشرطة جنسية في سيارات القوات المساعدة مابقا مايعجب في هد بلاد وصراحة مبقاش وحد تفاجئ من رئي لعام بكثرة الحوادث وهدشي لا عيشينو اللهم ردنا إليك مردا جميلا
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