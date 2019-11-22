تجارة المخدرات تنهي مغامرة شخصين بالقصر الكبير

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الأبحاث التابعة لمصلحة الضابطة بالقصر الكبير شخصين كانا موضوع مذكرة بحث في الاتجار الدولي في المخدرات.

عملية إيقاف المعنيين "م.ل"، من مواليد 1970، و "ع.ل"، من مواليد 1974، تمت بحي السلام داخل سيارة ذات لوحة ترقيم مزورة كان بداخلها 60 كيلوغراما من زريعة القنب الهندي و70 غراما من مخدر الشيرا وكيلوغرام من القنب الهندي وأسلحة بيضاء عديدة، مع صفائح مزورة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ35 ألف درهم.

وقد وُضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معهما وتقديمها إلى العدالة.