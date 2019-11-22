24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:03
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تجار بني ملال ينددون بـ"احتلال" شوارع المدينة
- بحث وطني يسجل ضعف استفادة مقاولات المغرب من "التبادل الحر"
- مقاولات المملكة تشكو المراجعات الضريبيّة والاحتكار وغياب الشفافية
- الأنشطة الموازية المعتدلة تدعم التوازن الصحي والنفسي للأطفال
- أغاني "الراب" بالمغرب .. الاحتجاج الاجتماعي والاحتواء السياسي
تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال (5.00)
كأس محمد السادس .. "ديربي" الوداد والرجاء على صفيح ساخن (5.00)
حقوقيون ومسؤولون يستعرضون التجربة المغربية في الحكامة الأمنية (5.00)
- القوات المسلحة تقتني 36 هيلوكوبتر "أباتشي" بقيمة 4,25 مليار دولار - (94)
- عبيابة يتوعد: "الإساءة لا تتقادم".. وقريبا ضبط النشر على "فيسبوك" - (49)
- هذه تفاصيل الخطة الحكومية "الموءودة" لتسقيف أسعار المحروقات - (46)
- متهمة رئيسية تكشف دوافع بحث إسرائيليين عن الجنسية المغربية - (36)
- الأمم المتحدة تراهن على "الذكورة الإيجابية" لمحاربة تعنيف المغربيات - (30)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تجارة المخدرات تنهي مغامرة شخصين بالقصر الكبير
أوقفت فرقة الأبحاث التابعة لمصلحة الضابطة بالقصر الكبير شخصين كانا موضوع مذكرة بحث في الاتجار الدولي في المخدرات.
عملية إيقاف المعنيين "م.ل"، من مواليد 1970، و "ع.ل"، من مواليد 1974، تمت بحي السلام داخل سيارة ذات لوحة ترقيم مزورة كان بداخلها 60 كيلوغراما من زريعة القنب الهندي و70 غراما من مخدر الشيرا وكيلوغرام من القنب الهندي وأسلحة بيضاء عديدة، مع صفائح مزورة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ35 ألف درهم.
وقد وُضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معهما وتقديمها إلى العدالة.