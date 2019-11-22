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كُتّاب وآراء
الدرك الملكي يوقف أشخاصا ويضبط مخدرات بطنجة
أسفرت حملة تطهيرية تقودها عناصر الدرك الملكي بطنجة، بكزنّاية، عن إيقاف 4 أشخاص متورّطين في الاتجار في المخدرات، وضبط كمية من الأقراص المهلوسة والخمور والمخدرات بأنواعها.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الحملة التطهيرية، التي يشرف عليها قائد السرية ونائبه، أسفرت عن ضبط 5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و20 كيلوغراما من الكيف، و20 كيلوغراما من طابا، و30 قنينة خمر، و15 قطعة من الإكستازي، و90 وحدة من لصاق السيلسيون.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي ضبطت بحوزة الموقوفين أسلحة بيضاء عبارة عن 3 سيوف، ليتم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.
وفي سياق الحملة ذاتها، أشارت مصادر الجريدة إلى أن تحرك العناصر الدركية، عشية اليوم، أسفر عن إيقاف شخص آخر، على خلفية الاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات.