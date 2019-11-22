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الرئيسية | حوادث | وفاة سائق وإصابة شخصين في حادث سير بالحوز

وفاة سائق وإصابة شخصين في حادث سير بالحوز

وفاة سائق وإصابة شخصين في حادث سير بالحوز
إبراهيم مغراوي
الجمعة 22 نونبر 2019 - 01:20

لفظ سائق سيارة رباعية الدفع أنفاسه الأخيرة في حادثة سير وقعت، الخميس، في جماعة تغدوين بإقليم الحوز.

وأدى انقلاب هذه المركبة بمسلك قروي، حين كانت في طريقها من دوار "مركن" إلى دوار "تلوين" بالجماعة القروية تغدوين، إلى إصابة راكبين من عائلة السائق الهالك.

وأوضحت مصادر هسبريس أن السيارة انزلقت وفقدت توازنها فسقطت من أعلى سفح الجبل إلى وادي الزات، ليلقى السائق الذي يبلغ من العمر 28 سنة حتفه في الحين، فيما نجا رجل وامرأة أصيبا بجروح خفيفة.

وإثر توصل المركز الترابي للدرك الملكي بأيت أورير بإخبارية حول الحادثة، انتقلت عناصر منه، إلى جانب السلطة المحلية والوقاية المدنية، إلى مكان الواقعة بجبال مشيخة أيت إنزال الجبل.

وبعد معاينة الحادث، أشرفت عناصر الدرك الملكي على نقل الهالك إلى مستودع الأموات، والجريحين إلى المركز الصحي بتغدوين لتلقي العلاجات الضرورية.

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