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الرئيسية | حوادث | جثة رضيع حديث الولادة تستنفر السلطات بطانطان‬

جثة رضيع حديث الولادة تستنفر السلطات بطانطان‬

جثة رضيع حديث الولادة تستنفر السلطات بطانطان‬
مصطفى البكار
الخميس 21 نونبر 2019 - 23:38

عُثر، مساء اليوم الخميس، على جثة رضيع حديث الولادة، على مستوى المقطع الطرقي بين السوق الأسبوعي وحي المسيرة وسط مدينة طانطان.

معطيات توفرت لجريدة هسبريس بيّنت أن الجثة التي تعود لرضيع ذكر يبلغ من العمر حوالي أسبوع تم توجيهها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فتحت السلطات الأمنية تحقيقاتها الميدانية في الموضوع، قصد الوقوف على جميع حيثيات وملابسات هذه الواقعة.

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