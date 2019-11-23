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الرئيسية | حوادث | توقيف أفارقة متورطين في الهجرة السرية بوجدة

توقيف أفارقة متورطين في الهجرة السرية بوجدة

توقيف أفارقة متورطين في الهجرة السرية بوجدة
هسبريس من الرباط
السبت 23 نونبر 2019 - 05:24

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة، 11 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أحدهم قاصر؛ للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية المهربة.

وكانت مصالح الأمن قد باشرت، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تدخلات في خمسة منازل بمدينة وجدة في إطار مكافحة الهجرة السرية والإقامة غير المشروعة بالمغرب، حيث تم ضبط 75 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة؛ من بينهم 15 امرأة و6 قاصرين، فضلا عن حجز 48 قنينة مشروبات كحولية و27 غراما من مخدر الشيرا كانت موجهة إلى الترويج على شكل قطع صغيرة.

بلاغ المديرية أوضح أن الأبحاث والتحريات المنجزة أكدت أن خمسة من الأجانب الموقوفين ينشطون في تنظيم الهجرة غير الشرعية، وأنهم كانوا بصدد التحضير لتهجير باقي الموقوفين سرا نحو أوروبا مقابل مبالغ مالية.

كما أظهرت أن ستة أشخاص آخرين كانوا ينشطون في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة، أما الباقي فكانوا في وضعية إقامة غير شرعية بالمغرب ومرشحين للهجرة السرية نحو أوروبا.

وقد جرى الاحتفاظ بالمنظمين والمتورطين في قضية ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية تحت الحراسة النظرية وتحت المراقبة، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المرشحين المضبوطين للإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.

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