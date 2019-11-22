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الرئيسية | حوادث | السلطات المحلية بميدلت تحبط تهريب خشب الأرز

السلطات المحلية بميدلت تحبط تهريب خشب الأرز

السلطات المحلية بميدلت تحبط تهريب خشب الأرز
هسبريس من ميدلت
الجمعة 22 نونبر 2019 - 20:40

تمكنت السلطة المحلية بقيادة اكوديم بمعية عناصر القوات المساعدة لديها، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، من حجز سيارتين من نوع "ترانزيت" محملتين بما مجموعه 75 رافدا خشبيا من الأرز المهرب.

وأفاد مصدر أمني مسؤول بأن المصالح المذكورة تمكنت من حجز السيارتين؛ فيما تمكن سائقوها من الفرار إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن عملية الحجز ذاتها تمت في الطريق الإقليمية رقم 7319 الرابطة بين أنفكو وترغيست جماعة أنمزي.

وفور إشعارها من طرف السلطة المحلية، حلت بعين المكان كل من عناصر الدرك الملكي ومصالح المندوبية الإقليمية للمياه والغابات، من أجل استكمال إجراءات حجز الخشب والبحث عن صاحبي السيارتين.

وذكر المصدر ذاته أنه في الصدد نفسه جرى إيقاف شخص يدعى "ب.ا"، يقطن بدوار انفكو للاشتباه في تورطه في هذه العملية.

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