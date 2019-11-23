تنسيق محكم يحبط تهريب "المعسل" قرب الداخلة‬

مصطفى البكار

أفلح تنسيق أمني مشترك بين السلطات المحلية والدرك الملكي ومصالح البحرية الملكية، الجمعة، في ضبط 20 صندوقا من مادة المعسل معدة للتهريب على متن قارب صيد تقليدي انطلاقا من قرية الصيد لبويردة.

كما مكن هذا التدخل، الذي جرى على بُعد حوالي 130 كيلومترا عن مدينة الداخلة، من حجز القارب وثلاثة محركات وكمية مهمة من البنزين؛ في حين تمكن اثنان من المشتبه فيهما من الفرار نحو وجهة مجهولة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، باشرت الضابطة القضائية تحقيقاتها الأولية؛ من أجل الوصول إلى جميع ملابسات هذه العملية، وتحديد هويات الواقفين وراءها.