حادثة بين بوجدور والداخلة تخطف حياة شخصين

مصطفى البكار

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية الرابطة بين بوجدور والداخلة، نتيجة اصطدام عنيف بين شاحنة من الحجم الكبير و"بيكوب".

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس من شهود عيان، فإن سبب الحادث يرجع إلى تجاوز معيب من طرف سائق الشاحنة، الذي توفي على الفور متأثرا بإصابات في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده.

وأضاف المصدر ذاته أن سائق "البيكوب" أصيب هو الآخر بجروح خطيرة عجلت بوفاته بمجرد وصوله إلى مستعجلات مستشفى الداخلة.

وإثر إخطارها، انتقلت عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي إلى مكان الحادثة من أجل تسهيل عملية المرور، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.