العثور على جثتي شخصين قرب ساحل سيدي إفني

هسبريس من الرباط

عثر مركبا صيدٍ، صباح وبعد زوال اليوم، على جثتي شخصين على بعد 20 ميلا بحريا من الساحل جنوب-غرب إقليم سيدي إفني، حيث تم نقلهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي إفني.

وحسب المعطيات الأولية التي ذكرتها السلطات المحلية، فإن الضحية، الذي تم العثور عليه بعد الزوال، هو أحد أفراد طاقم مركب للصيد يحمل اسم "مسناوي" أبحر انطلاقا من ميناء طانطان منذ 19 نونبر الجاري وعلى متنه 16 بحارا يشكلون طاقم المركب.

وكان الاتصال بالمركب قد فُقد في الساعات الأولى من صباح الجمعة، فانطلقت الأبحاث لتحديد موقع المركب، حيث أسفرت عن العثور على الجثتين المشار إليهما. ولا تزال هذه الأبحاث مستمرة عن المركب والبحارة الذين كانوا على متنه.