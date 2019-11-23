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كُتّاب وآراء
جانح يعتدي بالسلاح الأبيض على مراقب حافلات بفاس
تعرض مراقب حافلات مشرف على محطة "بال الجياف" بمدينة فاس، صباح اليوم السبت، لاعتداء من طرف أحد الجانحين على مستوى فخذه الأيسر، بعدما طالبه بالأداء قبل الصعود إلى الحافلة.
ولَم يستسغ الجانح مطالبته من طرف المراقب المشرف على المحطة المذكورة بضرورة أداء ثمن التذكرة قبل الصعود إلى الحافلة، على غرار باقي الزبناء، ما جعله يوجه له طعنة غائرة بواسطة سلاح أبيض.
وأصيب المراقب بآلام حادة ودوار وانخفاض في الدورة الدموية، قبل حضور سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني، قصد تلقي العلاجات الضرورية ووقف النزيف الذي تسببت فيه الطعنة.
وحلت عناصر الشرطة فور إخبارها بالواقعة، حيث شرعت في التحقيق والبحث عن المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار بعد توجيهه الطعنة إلى الضحية؛ فيما قدم شهود عيان مواصفاته من أجل تسهيل بحث العناصر الأمنية عنه.
واستنكر عدد من الركاب بالمحطة التصرف الذي قام به الجانح تجاه مراقب الحافلات، مطالبين بضرورة تواجد عناصر أمنية في المحطات لتفادي وقوع مثل هذه الأحداث.