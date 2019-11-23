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كُتّاب وآراء
الأمن يضبط كمية من "الكوكايين" عند أربعيني بفاس
تمكنت عناصر الأمن العمومي بولاية أمن فاس، مساء الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة القطار أثناء استعداده للمغادرة صوب مدينة الرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش والجس الوقائي البدني عن العثور بحوزته على 520 غراما من مخدر الكوكايين، كان يخفيها تحت ملابسه.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر ووجهة شحنات مخدر الكوكايين المحجوزة.