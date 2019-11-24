24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:05
|13:19
|16:00
|18:24
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا بمطارات المملكة
- مغاربة وآفة البطالة
- "فضيحة تجسس" تربك حسابات رؤساء شركات ومصارف في إسبانيا
- التامك يتهم قناة "فرانس 24" بخدمة "أجندات" لاستهداف المغرب
- مدينة تازة العتيقة.. اختلالات وتجاوزات
مشروع "باب دارنا" بالبيضاء يجهض أحلام مهاجرة مغربية في كندا (5.00)
- فشل السلطات في مواجهة "جيش الكارديانات" يغضب سكان البيضاء - (91)
- مباراة مجنونة تؤهل الرجاء على حساب الوداد في كأس محمد السادس - (91)
- مشروع "باب دارنا" بالبيضاء يجهض أحلام مهاجرة مغربية في كندا - (87)
- أولمبيك آسفي يقصي الترجي من كأس محمد السادس - (80)
- منظمة دولية تُصحح الترتيب المتأخر للمغرب في "مكافحة الرشوة" - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سرقة سيارات تجرّ شخصين إلى القضاء بمراكش
أحالت مصالح ولاية أمن مراكش على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة شخصين يشتبه باقترافهما عمليات سرقة من داخل سيارات بحي سيدي يوسف بن علي.
وأفادت مصادر من ولاية أمن مراكش أن هذا التدخل الأمني، الذي قامت به عناصر الدائرة الأمنية السادسة بالمنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي، جاء بناء على استثمار معلومات وفرتها كاميرا للمراقبة وثقت عمليات السرقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه "بواسطة ما تم تسجيله بهذه الكاميرا تعرف المحققون من هذه الدائرة الأمنية على المشتبه بهم الأربعة الظاهرين في تسجيل الفيديو، وتمكنوا من تحديد هوياتهم"، مشيرة إلى أن عناصر الأمن "تمكنت من إيقاف اثنين من المشتبه بهم؛ أقرّا بارتكابهما عمليات السرقة المذكورة بمساهمة شخصين آخرين".