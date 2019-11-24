سرقة سيارات تجرّ شخصين إلى القضاء بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت مصالح ولاية أمن مراكش على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة شخصين يشتبه باقترافهما عمليات سرقة من داخل سيارات بحي سيدي يوسف بن علي.

وأفادت مصادر من ولاية أمن مراكش أن هذا التدخل الأمني، الذي قامت به عناصر الدائرة الأمنية السادسة بالمنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي، جاء بناء على استثمار معلومات وفرتها كاميرا للمراقبة وثقت عمليات السرقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه "بواسطة ما تم تسجيله بهذه الكاميرا تعرف المحققون من هذه الدائرة الأمنية على المشتبه بهم الأربعة الظاهرين في تسجيل الفيديو، وتمكنوا من تحديد هوياتهم"، مشيرة إلى أن عناصر الأمن "تمكنت من إيقاف اثنين من المشتبه بهم؛ أقرّا بارتكابهما عمليات السرقة المذكورة بمساهمة شخصين آخرين".