هندي يحاول تهريب الشيرا عبر مطار محمد الخامس

هسبريس من الرباط

عملت عناصر الشرطة في مطار محمد الخامس الدولي بالنواصر من توقيف مواطن من جنسية هندية، يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك بعدما ضبطت بحوزته 4 كيلوغرامات و615 غراما من مخدر الشيرا.

جرى توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة لإحدى العواصم العربية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على شحنة المواد المخدرة ملفوفة في 43 صفيحة مخبأة بعناية داخل حقيبة الظهر الخاصة به.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.