الهجرة السرية تطيح بأشخاص نواحي الفقيه بنصالح

حميد رزقي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد، بإقليم الفقيه بن صالح، أربعة أشخاص بشبهة الوساطة في الهجرة السرّية إلى دول أوروبية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك بأولاد عياد تمكنت، بعد توقيف المشتبه بهم الذين ينحدرون من مدينة الفقيه بن صالح عدا واحد يقطن بجماعة أولاد ناصر الترابية التابعة للإقليم ذاته، من حجز سيارتين خفيفتين وبندقية صيد وعدة خراطيش، فضلا عن مبلغ مالي وُصف بالمهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية جات على إثر كمين محكم وبعد تحريات دقيقة ورصد دام لساعات، قبل أن تتم مباغتة المشتبه فيهم بإحدى محطات الوقود الواقعة على الطريق الوطنية رقم 8؛ على مستوى تراب أولاد عياد.

وقد تم وضع الموقوفون الأربعة رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة، في انتظار عرضهم على العدالة لمواجهتهم بالمنسوب إليهم.