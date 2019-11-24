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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف معتديا على مواطنين بالعيايدة في سلا

الشرطة توقف معتديا على مواطنين بالعيايدة في سلا

الشرطة توقف معتديا على مواطنين بالعيايدة في سلا
هسبريس من الرباط
الأحد 24 نونبر 2019 - 13:05

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن العيايدة، في مدينة سلا، من توقيف شخص عرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن فرقة أمنية كانت قد تدخلت بـ"حي الفتح" لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 19 سنة، عمد تحت تأثير حالة تخدير متقدمة إلى إحداث الفوضى بالشارع العام والاعتداء على أحد الأشخاص بواسطة السلاح الأبيض.

وقد أبدى المعني بالأمر مقاومة عنيفة؛ مهددا عناصر الشرطة باستعمال قنينة غاز من الحجم الصغير، يوهو ما اضطر مفتش شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي لتفادي التهديدات والمخاطر الصادرة عن المشتبه فيه.

وأضاف البلاغ نفسه أن "هذا التدخل مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض وقنينة الغاز المستعملة في هذا الاعتداء، فضلا عن ضبط 11 قرصا طبيا مخدرا بحوزته".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية، بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية بعد أن تعمد إيذاء نفسه لحظة توقيفه، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أقديم عبدالصمد الأحد 24 نونبر 2019 - 13:15
التشرميل عمل غير صالح ساهم في إنتاجه كل من دولة فشلت في النهوض بكل ما هو إجتماعي و إقتصادي و سياسي...و كوبل غير مؤهل لتربية الأولاد...و مؤسسات تعليمية و تربوية أطرها هي اﻷخرى غير مؤهلة لا للتربية و لا للتعليم...
و ترسانة قانونية عمياء و عرجاء...
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